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"Чернобыльцам" повысили пенсии

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&quot;Чернобыльцам&quot; повысили пенсии
Чернобыльцы будут получать больше. Фото: РБК

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4555 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

"Законом урегулированы вопросы обеспечения права на получение государственной пенсии, исчисленной с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью", - сообщает пресс-служба парламента.

За соответствующий документ проголосовали 297 народных депутатов.

Законом установлены равные возможности пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью.

Во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже, чем 6000 грн для I группы инвалидности; 4800 грн для II группы; 3700 грн для III группы; 3700 грн для детей с инвалидностью.

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Размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом Министров, с учетом коэффициента увеличения, определяемая в соответствии с абзацами вторым и третьим части второй статьи 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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