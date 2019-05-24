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Зеленский уволит Богдана, если не отменят закон о люстрации

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Зеленский уволит Богдана, если не отменят закон о люстрации
Зеленский может уволить Богдана. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский может уволить главу Администрации президента Андрея Богдана после того, как Конституционный Суд примет решение о том, что нормы закона "Об очистке власти" отвечают Конституции Украины.

"Проблема этого закона в том, что он некачественный и противоречит Конституции. Когда одна норма прямо говорит, что люстрация не распространяется на органы государственной власти, а другая норма абсолютно ошибочно относит Администрацию президента в органы государственной власти, то это означает, что закон не соответствует Конституции", - уверен заместитель главы АП Руслан Рябошапка, сообщает ТСН.

Президент не может применить этот закон, если он не соответствует принципу верховенства права и нарушает права человека.

"Только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с того же дня президент уволит Богдана, как человека, который должен проходить мероприятия по очистке власти", - сказал Рябошапка.

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Богдан не может занимать государственные должности по закону о люстрации, поскольку занимал различные должности в правительстве Николая Азарова, который сейчас скрывается на территории Российской Федерации. В частности, в марте 2010-го он стал заместителем министра Кабинета министров - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Впоследствии эту должность упразднили, а в 2013 году Азаров повторно назначил Богдана уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.

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  • Я против любых инициатив президента
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