Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами

Зеленский уволил Ивана Куцика. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

Исполнение обязанностей руководителя положил на заместителя Сергея Борзова, сообщает "Интерфакс-Украина".

С должности заместителя руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением уволили Евгения Сарнацкого.

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Соответствующие указы президента Украины №360 /2019 и №362/2019 от 11 июня 2019 обнародовали на сайте АП во вторник.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с военной службы в запас первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова. Об этом написано на сайте президента в четверг, 6 июня.