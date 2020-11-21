Зеленский уволил чиновника-взяточника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черниговской райгосадминистрации, который ранее был задержан на взятке.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента в субботу, 21 ноября.



"Освободить Журман Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

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4 ноября голову Черниговской районной госадминистрации Сергея Журман задержали на получении взятки. Он требовал деньги за выдачу распоряжения о шести гектаров земли в регионе. Он хотел получить 10 000 долларов у местного жителя. В такую ​​сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 гектаров в Черниговской области.