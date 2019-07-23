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вторник, 23 июля 2019 09:55

Зеленский уволил 7 глав РГА

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Зеленский уволил 7 глав РГА
Всех руководителей РГА уволен в связи с окончанием срока работы предыдущего президента Петра Порошенко. ФОТО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский освободил 7 глав районных государственных администраций.

Распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента.
Всех руководителей РГА уволили в связи с окончанием срока работы предыдущего президента Петра Порошенко.

Зеленский освободил:

-В.Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области;
-В.Зубрицького с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области;
-О.Иванова с должности председателя Троицкой РГА Луганской области;
-В.Сергиенка с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области;
-И.Дзюбы с должности председателя Марковской РГА Луганской области;
-Н.Чехуты с должности председателя Кременской РГА Луганской области;
-С.Иванюченка с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области.

По закону "О местных государственных администрациях", новые кандидатуры руководителей райадминистраций Кабмина подают главы ОГА. На каждую должность предлагают одну кандидатуру.

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Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента Украины не исключают возможности вслед за досрочными выборами в Верховную Раду Украины провести досрочные выборы уже в органы местного самоуправления.

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23
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