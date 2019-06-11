Зеленский уволил 5 руководителей областных управлений СБУ

Увольнения были связаны с контрабандой. Фото: ТСН

В 5-ти областях президент Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, отличившихся, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает "Интерфакс-Украина" .

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Зеленский подписал указы об увольнении начальников управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозули, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.

На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство направит президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение ряда председателей областных государственных администраций. Фамилии губернаторов он не назвал.