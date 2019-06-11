Зеленский уволил 15 глав ОГА

На место уволенных руководителей ОГА новые люди пока не назначены. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров об увольнении руководителей областных государственных администраций", - сказал Рябошапка.

Речь идет об увольнении руководителей Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской ОГА. Также отстранили исполняющего обязанности губернатора Одесской ОГА.

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На прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство направит президенту Владимиру Зеленскому представления на увольнение ряда председателей областных государственных администраций. Фамилии губернаторов он не назвал.