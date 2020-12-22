Зеленский увидел успехи в работе Венедиктовой

Президент Украины Владимир Зеленский оценит работу генеральной прокуроркы Ирины Венедиктовой после отчета. Но он уже увидел некоторые успехи в ее деятельности.
Об этом заявила прессекретарка президента Юлия Мендель изданию "РБК-Украина"
"Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", - сказала Мендель.
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Прессекретарка отметила, что еще рано делать выводы, потому что не было отчета о ее работе.
Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.
В декабре журналисты узнали, что Ирина Венедиктова недоплатила за проживание на государственной даче, аренда которой обошлась ей в 3 раза дешевле.
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