Зеленский увидел успехи в работе Венедиктовой

Зеленский оценит работу Венедиктовой после отчета. Фото: www.facebook.com/irina.venediktova.31

Президент Украины Владимир Зеленский оценит работу генеральной прокуроркы Ирины Венедиктовой после отчета. Но он уже увидел некоторые успехи в ее деятельности.

Об этом заявила прессекретарка президента Юлия Мендель изданию "РБК-Украина"

"Общество могло увидеть определенную активизацию в работе Офиса генерального прокурора за время работы Ирины Венедиктовой. Если сравнивать с 2019 годом, видим увеличение показателей успешности Офиса генерального прокурора. Продолжается и реформа системы прокуратуры", - сказала Мендель.

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Прессекретарка отметила, что еще рано делать выводы, потому что не было отчета о ее работе.

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. В декабре журналисты узнали, что Ирина Венедиктова недоплатила за проживание на государственной даче, аренда которой обошлась ей в 3 раза дешевле.