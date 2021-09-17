Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень.
Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Согласно Стратегическому оборонному бюллетеню, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:
- восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
- планирование плана обороны Украины;
- предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
- всестороннее обеспечение обороны Украины;
- введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.
Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины.
Рабочая группа должна подготовить предложения мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов.
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