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пятница, 17 сентября 2021 22:45

Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень

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Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
Военная политика Украины будет реализовываться по нескольким направлениям. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень.

Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно Стратегическому оборонному бюллетеню, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:

- восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
- планирование плана обороны Украины;
- предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
- всестороннее обеспечение обороны Украины;
- введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины.

Рабочая группа должна подготовить предложения мер по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов.

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