Зеленский утвердил новые санкции против России

МИД Украины обязан проинформировать западных партнеров о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 28 января.

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Контроль за выполнением решения СНБО положили на секретаря Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Реализацию и мониторинг эффективности новых санкций должны обеспечить Кабмин, СБУ и Нацбанк.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы пригрозила, что откажется там работать в случае введения санкций против России за нарушение прав человека.