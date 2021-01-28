Зеленский утвердил новые санкции против России

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 28 января.
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Контроль за выполнением решения СНБО положили на секретаря Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Реализацию и мониторинг эффективности новых санкций должны обеспечить Кабмин, СБУ и Нацбанк.
Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы пригрозила, что откажется там работать в случае введения санкций против России за нарушение прав человека.
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