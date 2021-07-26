Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ

Зеленский уволил ряд чиновников СБУ. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский принял кадровую перестановку в Службе безопасности Украины.

Руслана Баранецкого освободили от должности первого заместителя председателя СБУ и отстранили от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности, сообщили в Офисе президента.

Василия Малюка освободили от должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Сергей Андрущенко уволили с должности заместителя председателя СБУ и перевели на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексея Корнейчука и начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области Виталия Монастырецкого уволили.

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Президент назвал целью своего решения обеспечение готовности СБУ к системной трансформации.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятию решения", - отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Александра Литвиненко за его связи с Великобританией и лояльность к команде главы государства. Об этом Gazeta.ua рассказал Олег Жданов, военный эксперт, сотрудник оперативного управления Генштаба (2003-2006).