Зеленский устал - Богдан

Зеленский измученный, говорит Богдан. Фото: radiosvoboda.org

Президент Владимир Зеленский устал от негатива.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью "Українська правда"

"Он устал. Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации - он это очень болезненно воспринимает.

Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно", - сказал руководитель ОП.

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"Он сильно за это переживает. Он действительно измучен.

Потому что он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, которые Порошенко и не снились. Он очень популярный уже в мире человек.

Это - несколько факторов. В том числе американская история с импичментом, и сама избирательная кампания, и 14-часовой марафон, который показывали во всем мире.

Поскольку такая заинтересованность, надо как-то использовать на благо государства, привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства.

А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", - также заявил Богдан.

66% украинцев положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 9-11 октября. Это на 7% меньше по сравнению с сентябрем. Месяц назад его деятельность положительно оценивали 73% украинцев.