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пятница, 29 октября 2021 12:50

Зеленский – украинцам: Включите мозг и вакцинируйтесь

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Зеленский – украинцам: Включите мозг и вакцинируйтесь
Зеленский напомнил, как в начале пандемии украинцы требовали от власти вакцину. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

С таким обращением он выступил на проходящем в Одессе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.

"Кому-то кажется, что он самый умный. В большинстве тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии. Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться. Сегодня это единственное решение. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что планы вакцинации увеличили до 300 тыс. прививок в сутки.

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Российская Федерация развернула информационную кампанию, направленную на уменьшение уровня вакцинации и увеличение смертности в Украине. В социальных сетях и мессенджерах, распространяют сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации. Популярные и якобы связанные з РФ украинские политические Telegram-каналы продвигают деструктивные нарративы с помощью публикаций и ботов в комментариях к ним.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию будет отслеживать появление в СМИ опасных сообщений. Вещателей призывал объективно и беспристрастно информировать население о пандемии.

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Дата
29
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