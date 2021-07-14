Зеленский учредил награду Национальная легенда Украины

Наградой будут отмечать за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский ввел новую государственную награду - Национальная легенда Украины.

За изготовление награды и атрибутов к ней отвечать Государственное управление делами при участии Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

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Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Рисунок награды утвердят по результатам всеукраинского конкурса, который поручили подготовить и провести Кабмину.

20 мая 1961 года основали Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. Это самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Отличие основали постановлением Совета министров УССР. Сначала премия называлась Республиканской. Первых лауреатов наградили 9 марта 1962. Премию получили поэт Павел Тычина и писатель Олесь Гончар в области литературы и композитор Платон Майборода - в музыке.