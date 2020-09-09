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среда, 09 сентября 2020 16:23

Зеленский сравнил Covid-19 с Чернобылем

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Зеленский сравнил Covid-19 с Чернобылем
Некоторые бунтари из местной власти хотят нравиться перед выборами, говорит президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел параллели между эпидемией коронавируса и чернобыльской катастрофой 1986 года. Об этом он сказал в Хмельницкой области.

"Меня во многих городах спрашивают: "Зачем вы в больнице? Это не ваша обязанность", мы инфекционную больницу открывали. Если в нашем государстве все будут говорить "Это не моя обязанность" согласно документам, законам, Конституции, кто будет за что отвечать?

Я считаю, когда трагедия, когда был... простите за такое сравнение о Чернобыле. Я считаю, что Covid - это то же самое. Посмотрите по количеству людей - такая же трагедия. Да - другая, да - вирусная.

Мы не знаем, когда будет точно вакцина. И какие мы в очереди за этой вакциной.

Каждый человек должен уже думать не только о себе, но и том, кто рядом. Когда ты сидишь в кафе и ешь без маски - пожалуйста, это понятно, все же не идиоты. Ну можно свадьбы не по сто человек в ресторане? Ну можно так делать хотя бы?" - сказал президент.

"По поводу бунта некоторых руководителей местной власти. Я не понимаю, кто с кем воюет. Я совсем ни с кем не воюю. Все те бунтари перед местными выборами хотят нравиться людям", - заявил Зеленский.

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За сутки по состоянию на утро 9 сентября в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом. 45 пациентов умерли за последние сутки.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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