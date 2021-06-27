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Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО

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Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО
Зеленский принял участие в панельной дискуссии о роли Германии в мире. Фото: ОП

Глава Украинского государства Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии о роли Германии в мире, в ходе которой кандидатам на должность Федерального канцлера Германии задал ряд вопросов. Об этом 26 июня информировала пресс-служба президента.

В своем видеообращении украинский лидер назвал Германию "ключевым партнером" и подчеркнул важность для Киева видения будущего канцлера политики в отношении Украины. В связи с этим он адресовал кандидатам ряд вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" - спросил Зеленский.

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Также глава государства поднял вопрос членства Украины в НАТО и поинтересовался мнением каждого из кандидатов по поддержке российского проекта Северный поток-2.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили позвать лидера РФ Владимира Путина на саммит на уровне глав государств и правительств.

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