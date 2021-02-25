Зеленский созывает СНБО

Завтра состоится заседание СНБО. Фото: "Офис президента"

Президент Владимир Зеленский созывает 26 февраля заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Источники "Украинской правды" сообщают, что заседание проведут 17:30 в помещении Офиса президента.

Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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"Завтра президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всю важную информацию, возможную для публичного разглашения Офис президента сообщит в официальном порядке", - сказала она.

19 февраля СНБО ввела санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Ограничения применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. Его расследует СБУ.