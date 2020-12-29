Зеленский созвал заседание СНБО: говорили о конституционном кризисе

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения вопроса выхода из конституционного кризиса.

Об этом сообщили пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде" и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Telegram-канале.

"Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса".

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Мендель заметила, что детали заседания будут сообщены официально позже. Само заседание уже закончилось.

В то же время Лещенко у себя на канале сообщил, что на заседании СНБО рассматривалась ситуация в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. По словам Лещенко, президент Зеленский издаст указ об отстранении Тупицкого от должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовного кодекса Украины.

24 декабря Александра Тупицкого просили прийти 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Однако он не явился в генпрокуратуре для проведения процессуальных действий.

На прошлой неделе журналисты программы "Схемы" сообщили, что председатель КСУ, работая судьей в Донецке, посредством воздействия и связей в судейском корпусе участвовал в действиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугресе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии, оформив его на доверенное лицо.