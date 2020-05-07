Зеленский собрал операторов связи. Говорит об интернете на дорогах

Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями крупнейших операторов обеспечение связью маленьких городков, ее установку в пассажирских поездах Укрзализныци и на дорогах.

Возле президента - министр цифровой трансформации, а в прошлом руководитель digital-направления кампании Зеленского Федоров.

"Сейчас в Украине 5 тысяч 800 маленьких городков, где нет связи. Я сам вижу это, когда езжу в эти города.

И не секрет, что на некоторых дорогах люди по полчаса не имеют никакой связи вообще. Надо менять это, и менять скорее", - цитирует президента сайт.

Операторам Зеленский сказал об ускорении темпов интернет-покрытия.

Зеленский напомнил о выданном в прошлом году указе об обеспечении максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи 4-го и 5-го поколений, предоставление широкополосного доступа к мобильному интернету. Он заявил, что хотел бы поскорее увидеть исполнение этого указа в полном объеме.

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"Очень радует статистика за апрель - впервые мобильный широкополосный доступ к интернету появился в 870 населенных пунктах, в которых живут 390 тысяч человек, а дополнительный оператор появился еще в 550 пунктах. Это возможно. Давайте двигаться быстрыми темпами и в дальнейшем.

Жизнь изменилась, она больше перешла в онлайн: мы многое - и лекарств и продуктов питания - заказываем п интернету. Поэтому я хотел бы, чтобы мы ускорили темпы качественного покрытия нашей страны", - сказал президент.

Министерство цифровой трансформации ввело "кабинет гражданина" на портале государственных услуг "Дія". Пользователь может посмотреть, какой недвижимостью владеет, собственные электронные документы в государственных реестрах, информацию об авто, участках земли, бизнесе.