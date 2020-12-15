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вторник, 15 декабря 2020 09:28

Зеленский собирается в новогодний отпуск

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Зеленский собирается в новогодний отпуск
В ближайшие дни президент и первая леди планируют взять выходные. Фото: Скриншот

У президента Владимира Зеленского будут многодневные каникулы на Новый год, а новогоднее поздравление главы государства еще не записано.

Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила в комментарии "КП в Украине".

Она заявила, что новогоднее поздравление Зеленского еще не записано, сейчас только пишется сценарий этого шоу. Мендель также добавила, что никто не будет заставлять телеканалы показывать приветствие, но убеждена, что они это охотно сделают добровольно.

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Также пресс-секретарь анонсировала открытие елки под Офисом президента в ближайшие дни. В мероприятии примут участие Владимир Александрович с первой леди Еленой Зеленской.

"Президент и первая леди зажгут новогоднюю елку у Офиса президента. Украшения для этой елки будут очень особенные, с эксклюзивной и важной ценностной историей".

У руководителя государства будет короткий отдых, во время которого он будет на связи, заметила Мендель.

"И у президента, и в его Офиса будут несколько выходных. Но при этом глава государства всегда остается на связи и при необходимости будет работать. Сегодня благодаря развитию технологий организовывать связь, собрать совещание и обсудить важные события можно в очень быстром режиме. Президент всегда реагирует на развитие событий и принимает решение, выходной не может быть причиной отсутствия реакции президента, если происходит что-то важное для страны".

Кабинет министров введет локдаун с 8 по 24 января. К такому решению правительство решило прибегнуть, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, который может сформироваться в течение праздников.

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Дата
15
декабря

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