Зеленский собирает послов на госдаче, где гуляли день рождения Ермака

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе откроет конференцию послов Украины. Мероприятие пройдет в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
Конференция состоится 21-22 декабря под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Будут присутствовать около 300 человек.
Зеленский очертит послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подведет дипломатические итоги 2021 года и расскажет о приоритетах работы МИДа на следующий год.
Во второй день конференции пройдут пленарные сессии с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Почетным гостем конференции станет министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. С видеообращением обратится министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
24 ноября журналист Михаил Ткач опубликовал сюжет о праздновании дня рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака в "Синегоре".
Президент Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС и летал с Ермаком. Заявил, что занимался подготовкой к встрече послов в "Синегоре".
Во время празднования в Ивано-Франковской обл. прилетали бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского и бизнесмен из Австрии с бизнесом в РФ.
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