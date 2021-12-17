Зеленский собирает послов на госдаче, где гуляли день рождения Ермака

После скандала с гуляньем в государственной резиденции Зеленский собирает там послов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе откроет конференцию послов Украины. Мероприятие пройдет в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Конференция состоится 21-22 декабря под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Будут присутствовать около 300 человек.

Зеленский очертит послам ключевые задачи Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подведет дипломатические итоги 2021 года и расскажет о приоритетах работы МИДа на следующий год.

Во второй день конференции пройдут пленарные сессии с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Почетным гостем конференции станет министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. С видеообращением обратится министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

24 ноября журналист Михаил Ткач опубликовал сюжет о праздновании дня рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака в "Синегоре". Президент Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС и летал с Ермаком. Заявил, что занимался подготовкой к встрече послов в "Синегоре". Во время празднования в Ивано-Франковской обл. прилетали бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского и бизнесмен из Австрии с бизнесом в РФ.