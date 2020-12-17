Зеленский со своим помощником развлекались во время рабочего дня

"Физкультперемена" состоялась во время интервью для зарубежного издания. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время интервью и съемок для зарубежного издания устроил поединок по настольному теннису со своим первым помощником Сергеем Шефиром.

Соответствующее видео опубликовала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Instagram.

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Президента таким образом фотографируют для интервью в различных форматах, пояснила она.

"Вместо анонса нового интервью большом иностранному изданию, президента Владимира Зеленского фотографируют в различных форматах. Среди прочего - и во время короткой физкультперемены".

Более 40% украинцев назвали президента Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.