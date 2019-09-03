Зеленский снова приехал в Раду

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Президент Владимир Зеленский приехал на заседание второй сессии Верховной Рады.

Также в сессионный зал пришли члены правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Кроме чиновников в ложе были председатель СБУ Иван Баканов, руководитель Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник Зеленского Сергей Шефир, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

В сессионном зале зарегистрировались 393 из 424 нардепов.

На засідання Верховної Ради прийшов президент України Володимир Зеленський pic.twitter.com/y5Ran4GGu5 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 3, 2019

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Сегодня парламент рассмотрит во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. По Конституции, он должен набрать 300 голосов. Также нардепы должны направить в Конституционный суд 7 законопроектов.