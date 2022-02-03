"Зеленский снова плюнул под ноги американцам" – руководителя САП выбирают 16 месяцев

В ЦПК обвинили Офис президента в срыве утверждения победителя конкурса на руководителя САП. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Центр противодействия коррупции снова обвинил Офис президента в блокировании назначения победителя конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Члены конкурсной комиссии от ОП сорвали кворум 3 февраля, говорится в сообщении руководителя ЦПК Виталия Шабунина в Telegram.

"Двое членов комиссии от ОП заявили, что не будут посещать заседание комиссии до решения апелляции по сносу конкурса. Зеленский снова плюнул под ноги американцам. Это при том, что Блинкену (государственный секретарь США Энтони Блинкен, - Gazeta.ua) пришлось напоминать Зеленскому о его обещании американскому президенту Джо Байдену", - говорится в сообщении.

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При былой власти такой позор для Украины был невозможен. В этой истории Зеленский ведет себя гораздо хуже предыдущего президента, добавил Шабунин.

И напомнил, что конкурс на должность руководителя САП длится 16-й месяц.

25 января 2021 года начался конкурс по избранию руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры, его заместителя и начальника пятого отдела прокуратуры. Предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий завершил работу на должности 21 августа 2020 года. С тех пор обязанности исполняет Максим Грищук. Соединенные Штаты Америки хотят в ближайшее время увидеть назначение руководителя Спецпрокуратуры, об этом 19 января сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.