Зеленский сменил начальника управления СБУ в Киеве и области

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Зайца начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.
Соответствующий указ глава государства подписал 24 апреля.
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Другим указом Зеленский уволил с этой должности Олега Головаша.
Сергей Заяц раньше занимал должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области. Теперь начальником СБУ в этом регионе назначили Виктора Назарука.
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Игоря Брусилов. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента, пишет "Интерфакс-Украина". Брусило стал 9-м заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
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