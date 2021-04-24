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суббота, 24 апреля 2021 19:36

Зеленский сменил начальника управления СБУ в Киеве и области

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Зеленский сменил начальника управления СБУ в Киеве и области
Назначили нового начальника управления СБУ в Киеве и области. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Зайца начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Соответствующий указ глава государства подписал 24 апреля.

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Другим указом Зеленский уволил с этой должности Олега Головаша.

Сергей Заяц раньше занимал должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области. Теперь начальником СБУ в этом регионе назначили Виктора Назарука.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента Игоря Брусилов. Ранее он был заведующим отдела этого же департамента, пишет "Интерфакс-Украина". Брусило стал 9-м заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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Дата
24
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