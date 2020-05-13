Зеленский провел кадровые изменения в СБУ. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сменил глав СБУ в трех областях.

Так, Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ в Житомирской области Олега Головаша, а на его место назначил Сергея Лисака. Об этом сообщается на сайте президента.

В Одесской области был уволен с должности главы управления СБУ Виталий Харченко. На его место был назначен Виктор Доровский. Также Зеленский уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша.

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В Киеве подполковника Службы безопасности Украины обнаружили мертвым в ванной собственной квартиры. Тело нашли 12 мая, когда мужчина не появился на работе. Предварительно, он вскрыл себе вены.