Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото

Фото: Скриншот с видео на Facebook

Как у политиков прошла третья неделя ноября – читайте в материале Gazeta.ua.

14 ноября экснардеп Борислав Береза в парке "Феофания" покатался на самокатах с женой и тремя детьми. Фотографии выложил в Facebook и подписал: "Ударили самокатопробегом по осенней хандре и разгильдяйству". Его бывший коллега Олег Ляшко во дворе загребал листья с 1,5-летним сыном Александром. А "слуга народа" Евгения Кравчук съездила в Требуховци Тернопольской области. Посетила фермерское хозяйство "Гадз". Сфотографировалась в хлеву на фоне коров и коз.

15 ноября депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Леонид Емец с супругой Светланой Тараториной сходил на концерт Людовико Эйнауди – итальянского композитора неоклассической музыки. "Его переносили трижды", - подписал фото в Facebook.

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16 ноября вечером президент Владимир Зеленский зашел в столичный паб Pepper's Club. Пил пиво с главой своего офиса Андреем Ермаком. Смотрели игру футбольной сборной Украины с Боснией и Герцеговиной. Рядом сидели министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Сижу в пабе и болею за сборную. А тут президент пришел поболеть", - написала пользовательница Лина Дешмар и выложила фото в Instagram. Позже выяснилось, что девушку зовут Ангелина Чендарова. Она активистка Зе!команды и волонтер. У нее еще есть фотографии с Зеленским из разных мест, из избирательного штаба, агитационный борд Зеленского.

Футбол смотрел и бывший нардеп Павел Ризаненко. Но на стадионе. Селфи выложил в соцсеть и подписал "Был хороший повод посетить балканскую страну Босния и Герцеговина, познакомиться с историей бывшей югославской республики, прогуляться по улицам Сараево и поболеть за Украину в Зенице! БиГ – Украина: 0:2".

А член политсовета "Батькивщины" Сергей Митрофанский смотрел футбол по телефону. У него выключили свет. "Вот так и смотрел футбол! Потому что у нас, в Ирпене плановое, бл...... ПЛАНОЕ отключение света!!! 4G сайты не вытягивает, звонок другу и через WhatsApp и его тв хоть что-то, хоть как-то... Что ж, прогрессируем каждый день;-)!", - написал в Facebook.

Бывший глава нашего Инерпола Кирилл Куликов в этот день гулял по Вене. Смотрел на выставку Модильяни. А в это время в Киеве нардепа от "Голоса" Ольга Стефанишина пополнила сториз в Facebook видео, как ей делают массаж лица и маску из алоэ.

17 ноября день рождения отмечала вицеспикер Елена Кондратюк. В президиум ей носили букеты. А супруга президента Елена Зеленская сходила в кино. Смотрела премьеру фильма "Разорви круг" – истории женщин, переживших насилие в семье. Зеленская была одета в украинский бренд Lake Studio. Цены там на такие пиджаки, как у нее – от 23 тыс. грн., юбки – от 10 тыс. грн.

18 ноября нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сдал Нацполиции два наградных пистолета Glock-19 и АПС. За два дня до этого аннулировали его разрешение на хранение и ношение оружия. В тот же день провели обыски в доме его сожительницы и их 2-летней дочери. Это происходило в рамках уголовного производства из-за незаконного обращения с оружием. 15 октября Кива выложил в интернет видео, где стрелял в воздух. 6 ноября на полигоне расстрелял изображение Бандеры.

На вечернем заседании парламента загорелся пульт для голосования народного депутата из фракции "Слуга народа" Артема Нагаевского. Все быстро потушили огнетушителем, но заседание закрыли. В сети начали насмехаться, что это результат легализации каннабиса и что система не выдержала турборежима. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вышла на улицу и покормила хлебом голубей. Фото и видео поделилось в Facebook.

На прошлой неделе Владимир Зеленский смотрел скоростной поезд "Укрзализници" и сидел на месте машиниста. Народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко побывала в Исландии. Нардепы вместе с украинцами писали радиодиктант национального единства. Политики прощались с депутатом восьми созывов Ефимом Звягильским.