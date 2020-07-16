Зеленский: Шесть лет мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии

Украина должна вернуть все свои территории, которые захватил российский оккупант, говорит президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выступил с речью в Верховной Раде по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену - жизнь наших граждан.

Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет царить в реальности, а не на бумаге", - заявил он.

Да. Мы потеряли часть территории, мы потеряли своих людей. И к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось напрасным. Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае - если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад", - сказал он.

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Также Зеленский призвал народных депутатов не ссориться.

"Уважаемые друзья, хватит ссор и раздора, хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, имеющими не большой аппетит, а большую мечту - о единой, сильной и непобедимой Украине. Это моя мечта и моя цель. Уверен, что и ваша тоже", - заявил он.

Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете. Документ приняли 16 июля 1990 года.