Зеленский сделал украинцами 181 россиянина

Зеленский, в частности, предоставил гражданство 28 беженцам. Фото: УНИАН

В 2019 году президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство более чем тысяче человек.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответ на запрос, пишет УНН

В общем принято в гражданство Украины 1090 человек, среди которых 1062 иностранца и 28 беженцев.

В частности - 181 россиянин, 179 из которых были определены как иностранцы, а 2 как беженцы.

Кроме того, гражданство Украины получили 124 гражданина Сирии, 60 - Ирака, 63 - Ирана, 50 ливанцев и другие.

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В мае 2019-го президент Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.