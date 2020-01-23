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четверг, 23 января 2020 14:39

Зеленский сделал украинцами 181 россиянина

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Зеленский сделал украинцами 181 россиянина
Зеленский, в частности, предоставил гражданство 28 беженцам. Фото: УНИАН

В 2019 году президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство более чем тысяче человек.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе в ответ на запрос, пишет УНН

В общем принято в гражданство Украины 1090 человек, среди которых 1062 иностранца и 28 беженцев.

В частности - 181 россиянин, 179 из которых были определены как иностранцы, а 2 как беженцы.

Кроме того, гражданство Украины получили 124 гражданина Сирии, 60 - Ирака, 63 - Ирана, 50 ливанцев и другие.

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В мае 2019-го президент Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

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Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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