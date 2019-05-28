Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Михеилу Саакашвили вернули украинское гражданство. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский вернул гражданство экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 28 мая.

"Внести в указ президента от 26 июля 2017 №196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц "изменение, исключив положение об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в тексте.

Зеленский также позволяет предоставить гражданство Украины лицам, которые представляют государственный интерес для страны.

Украинское гражданство предоставляется:

Ахмади Колариджану Аболфазле, 1983 года рождения, уроженцу Исламской Республики Иран, проживающему в городе Киеве;

Костикову Александру Сергеевичу, 1997 года рождения, уроженцу Российской Федерации, проживающему в Донецкой области;

Самеду-заде Эмину Иззату оглы, 1990 года рождения, уроженцу Азербайджанской Республики, проживающему в городе Киеве;

Тойгонбаеву Зиятдинбеку Курманбековичу, 1974 года рождения, уроженцу Кыргызской Республики, проживающему в Киеве.

Также президент постановил предоставить гражданство Украины лицу, имеющему выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамеру Мохаммеду Маджеду, 1972 года рождения, уроженцу Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.

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В феврале 2018-го Миехила Саакашвили чартерным рейсом выдворили в Польшу. Далее он уехал в Нидерланды, где живут его жена и сын. Порошенко приостановил Саакашвили украинское гражданство, которое предоставил в мае 2015 года. Правоохранители обвинили бывшего главу Одесской ОГА в получении от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, $500 тыс. на организацию протестных акций в Украине. Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021-го. Решение принял начальник Мостиского пограничного отряда полковник Игорь Говорущак. Оно распространяется на все украинские пункты пропуска. Экс-чиновник обратился к президенту Владимиру Зеленскому вернуть ему гражданство.