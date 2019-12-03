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вторник, 03 декабря 2019 10:38

Зеленский сделал срочное заявление о ГБР

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Зеленский сделал срочное заявление о ГБР
Президент призывает народных депутатов проголосовать законопроект о работе ГБР. Фото: glavcom.ua

Руководство Государственного бюро расследований надо перезагрузить.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Facebook во вторник.

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $ 150 тыс. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Эта организация создавалась, как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются.

Призываю народных депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований", - написал Зеленский.

Ранее НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины.

Следственные действия связаны с возможным получением взятки в $ 150 тыс. за закрытие территориальным управлением ГБР в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. Половину денег якобы должен был получить Щербина, сообщал "Інтерфакс-Україна"

Сайт "Новое время" сообщает, что директор ГБР Роман Труба является кумом Щербины и работал под его руководством, когда в течение 2014-2015 годов тот возглавлял главное следственное управление ГПУ. Нынешний руководитель ГБР был тогда заместителем Щербины.

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В мессенджере "Телеграмм" появился анонимный канал с названием "Трубу прорвало". В нем обнародовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Он назвал их провокацией. Его ли это голос на пленках, ответить отказался.

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Дата
03
декабря

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