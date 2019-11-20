Труба-гейт. Директор ДБР попал в кассетный скандал - ЗМІ

Труба получает указания от Богдана, пишут СМИ. Фото: УНІАН

На телеграмм-канале "Трубу прорвало" появились записи якобы разговоров директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. В них говорится о указаниях с Офиса президента.

Об этом в публикации на Цензор.нет пишет журналист Юрий Бутусов.

На записях в частности голос, похожий на Трубу говорит: "Ну что я и говорил. Не трогать ПриватБанк и НБУ"

- Это кто написал?

- Б.А.Й. (Вероятно Богдан Андрей Иосифович, руководитель ОП).

"Записи разговоров выложены в таком объеме, что очевидно – это не подделка. Это реальная прослушка, - пишет Бутусов. - Источники это подтверждают.

На записях несколько эпизодов:

Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Андрея Богдана дает команды приостановить на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ.

Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.

19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.

Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.

Глава компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал".

Политически – это катастрофа, пишет журналист.

"Андрей Богдан не является государственным служащим и не имеет права на получение информации о ходе следствия, а тем более – не имеет права оказывать влияние на расследование. Подозрения об этом могут привести к уголовному делу.

И теперь западным дипломатам и значительной части украинского общества не докажешь, что резонансные дела не имеют политической подоплеки", - указывает Бутусов.

"У президента Зеленского есть выбор – действовать как старый украинский политик – то есть сделать вид, что записей нет, не комментировать и "отмазываться". Или действовать как Ли Куан Ю – то есть сделать публичное заявление, дать свою оценку фактам, дать распоряжение расследовать достоверность записей и событий с участием своих "трех друзей", - также указывает журналист.

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