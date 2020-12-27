Зеленский сделал Путину больно - пресс-секретарь

Зеленский сделал Путину больно. Фото: Левый берег

Заявление об ответственности Советского Союза в развязывании Второй мировой войны "сильно резануло не только слух, но и сердце" Путина.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны, "резанули сердце" президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире российского телеканала.

Он назвал высказывание главы Украины "огромной ошибкой".

"Это, наверное, сильно резануло не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов", сказал спикер Кремля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Путина прокомментировали "мирный план" по Донбассу

Напомним, Песков заявил, что все новости про Украину Путин получает от своего кума, а с нынешней властью у него разговоров нет.