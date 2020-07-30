Зеленский сделал перестановки в Антимонопольном комитете

Зеленский сменил главу АМКУ. Фото: 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Наталью Буроменскую заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Президент указом №298/2020 уволил Нину Сидоренко с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. После чего соответствующим указом №299/2020 уволил Наталью Буроменскую с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины, а следующим - назначил ее на должность заместителя председателя АМКУ, говорится в соответствующем указе главы государства.

"Назначить Буроменскую Наталью Любомировну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - говорится в указе №300/2020.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного, а также еще двух государственных уполномоченных АМКУ. Также президент уволил Валерия Полюховича и Агию Загребельского с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.