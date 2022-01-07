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пятница, 07 января 2022 13:03

Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог

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Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2022 год будет годом разочарований, говорит полилтетхнолог. Фото: Reuters

Власть имела целью "сделать хайп" перед новогодними праздниками на деле по Петру Порошенко. Президент Владимир Зеленский должен был "что-то показать" за год.

Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Понимали, что возможности нормально ответить не будет, потому что населению будет не до этого. Зеленский должен был что-нибудь показать. Год провален", - говорит политтехнолог.

Порошенко уже год связывают с Медведчуком, но с делом второго практически ничего не происходит, отметил эксперт. При этом рейтинги предшественника Зеленского не падают.

"Поэтому для Порошенко не видно никаких опасностей. Более того, это может быть для него позитивом. Также собирается сделать хайп с возвращением 17 января, уже после праздников. Чтобы была информационная повестка", - говорит Голобуцкий.

Пятого президента могут отправить под домашний арест, говорит эксперт.

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В деле нет никакой стратегии. Как со всем, что делает нынешняя власть, считает политтехнолог.

"Если они 20 минут новогоднее поздравление делают. А потом показывают еще и закулисье. Это не соответствует вызовам, стоящим перед страной", - отметил Голобуцкий.

В прошлом году рейтинг власти держался на решениях СНБО. 2022-й будет годом разочарований.

Очевидно, что Порошенко станет одним из первых в реестре олигархов, говорит эксперт. Но от этого поклонников у Зеленского не прибавится. Когда президент "в одной гостинице, на одном этаже с Коломойским".

"Это просто так не проходит. Все люди видят и все отлично понимают. Что происходит имитация", - отметил политтехнолог.

В минувший четверг Порошенко заявил, что намерен вернуться в Украину 17 января.

17 декабря у Верховной Рады следователи ДБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенку объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

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Дата
07
января

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