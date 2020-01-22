Зеленский сделал Евросоюзу интересное предложение

Зеленский отметил, что Украина выполняет все требования для вступления в ЕС. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский предложил предоставить Украине членство в Евросоюзе вместо Великобритании.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, отвечая на вопрос о том, как он представляет будущее Украины.

"Очень простой ответ. Мы видим свое будущее в Европейском Союзе. Что должен сделать Европейский Союз для Украины? Просто взять Украину в Евросоюз. Это очень сложные вещи, хотя, мне кажется, это очень простые решения...

Вопрос не в том, когда мы будем в Европейском Союзе. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в ЕС, каким будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, на которую не смотрят сверху вниз? Сейчас очень удобный момент: одна большая страна сделала exit, возможно, для Украины пришло время сделать enter", - сказал Зеленский.

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Великобритания выходит из состава ЕС по результатам референдума. 23 июня 2016-го 52% граждан королевства проголосовали за выход из ЕС. 29 марта 2017-го страна официально сообщила ЕС о решении. Официально Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января.