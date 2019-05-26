Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых

Семья Зеленских открыла центр для наркозависимых. Фото: РБК

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря международной антинаркотической ассоциации.

Лагерь находится в пансионате "Подснежник" Киевской области. Зеленский оказывает поддержку ассоциации и ее подопечным уже несколько лет, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, помогающие зависимым людям вернуться к здоровой жизни.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а, прежде всего, политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - сказал Зеленский.

Президент считает, что для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей, государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Василий Веселый помог Фонду "Повернись живим" обновить машину для фронта

Международная антинаркотическая ассоциация более 10 лет занимается профилактикой и реабилитацией нарко- и алкозависимых в Украине, Грузии и Молдове.