Зеленский с Туском приехали в Станицу Луганскую

Зеленский привез Туска в Станицу Луганскую. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили Луганскую область.

Зеленский и Туск ознакомились с ситуацией в зоне ООС, пообщались с представителями ОБСЕ и местными жителями. Также они увидели доказательства российской агрессии, сообщает штаб ООС.

На территории КПВВ Станица Луганская Зеленский почтил память украинских военных, которые погибли в результате вражеских обстрелов.

Зеленский проверил новые позиции ООС на участке разведения. Он также отметил, что собирается построить заново мост на месте разрушенного, по которому люди могли бы пересечь линию разграничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партию "Слуга народа" почистили и исключили семерых кандидатов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего регионала Виталия Комарницкого председателем Луганской военно-гражданской администрации.