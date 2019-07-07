Зеленский с Туском приехали в Станицу Луганскую

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 495
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2592
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 486
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1008
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2133
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2143
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5688
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 3051
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
10
7
4
3
4
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
В Закарпатье сменился председатель ОГА
В Закарпатье сменился председатель ОГА
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1845
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 621
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1809
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1845
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2385
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 июля 2019
2 Просмотров: 1611
Помилилася
– Люди добрі! Вибачте, що я звертаюся до вас такий молодий. Мій син тяжко хворий, і треба гроші на лікування. В електричці Трускавець ...
воскресенье, 07 июля 2019 23:30

Зеленский с Туском приехали в Станицу Луганскую

  Комментировать
Зеленский с Туском приехали в Станицу Луганскую
Зеленский привез Туска в Станицу Луганскую. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили Луганскую область.

Зеленский и Туск ознакомились с ситуацией в зоне ООС, пообщались с представителями ОБСЕ и местными жителями. Также они увидели доказательства российской агрессии, сообщает штаб ООС.

На территории КПВВ Станица Луганская Зеленский почтил память украинских военных, которые погибли в результате вражеских обстрелов.

Зеленский проверил новые позиции ООС на участке разведения. Он также отметил, что собирается построить заново мост на месте разрушенного, по которому люди могли бы пересечь линию разграничения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партию "Слуга народа" почистили и исключили семерых кандидатов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего регионала Виталия Комарницкого председателем Луганской военно-гражданской администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский с Туском приехали в Станицу Луганскую». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 1 Просмотров: 61687
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
Напоил и поиздевался: новые подробности убийства 13-летней Инны Дубик (видео)
 Просмотров: 41168
Кто ввел моду на &quot;голые платья&quot;
Кто ввел моду на "голые платья"
21
 Просмотров: 39144
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
12
 Просмотров: 30258
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным Просмотров: 16075
Политика
ПЦУ отреагировала на интервью Филарета пропагандистскому телеканалу "Россия 24"
ПЦУ отреагировала на интервью Филарета пропагандистскому телеканалу "Россия 24" Просмотров: 180
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
 2 Просмотров: 1476
Партию "Слуга народа" почистили и исключили семерых кандидатов
Партию "Слуга народа" почистили и исключили семерых кандидатов Просмотров: 900
Комитет ОБСЕ принял резолюцию и призвал россиян вывести войска из Крыма и Донбасса
Комитет ОБСЕ принял резолюцию и призвал россиян вывести войска из Крыма и Донбасса Просмотров: 405
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 8 Просмотров: 7776
Больше всего комментируют
14
Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
В интернете высмеяли пустой Керченский мост
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
2
Помилилася
Голосов: 5718
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua