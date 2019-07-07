Экс-регионал Комарницкий стал руководителем Луганщины

Виталия Комарницкого назначили главой Луганской военно-гражданской администрации. Фото: theБабель

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего регионала Виталия Комарницкого главой Луганской военно-гражданской администрации.

Соответствующий указ от 5 июля обнародовали на сайте президента в воскресенье, 7 июля.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Также пресс-служба президента сообщает, что Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область представил Комарницкого в качестве нового председателя Луганской ОГА и вручил ему служебное удостоверение главы региона.

"Для нашей страны важный приоритет - прекращение войны. Параллельно с этим можно находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс. Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (Президент Европейского совета. - пед.), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается. Я вас поздравляю. На вас у нас большая надежда ", - сказал Зеленский.

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В свою очередь Комарницкий поблагодарил президента и подчеркнул, что выполнение поставленных задач является реальным.

"Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальные для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать", - подчеркнул Комарницкий.

Виталию Комарницкому 55 лет. Он родился в Крыму. В 1986 году закончил Харьковский инженерно-строительный институт. После вуза и до 1993 года работал в Управлении внутренних дел Луганской области. С 1993-го по 2002 год был помощником ректора Луганского университета внутренних дел. Параллельно учился в этом вузе, и спустя год после выпуска стал его проректором, а в 2007-м — ректором. В 2010 году Комарницкого избрали депутатом Луганского облсовета от "Партии регионов". Как и многие регионалы, он не скрывал симпатий к России. Цитируя Солженицына, говорил, что России, Украине и Беларуси "суждено быть вместе", продвигал патриотическое воспитание молодежи на ценностях СССР.