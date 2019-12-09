Зеленский с Путиным сели за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский, РФ - Владимир Путин, Франции - Эмманюэль Макрон и канлцер Германии Ангела Меркель сели за стол переговоров.

Это произошло в Елисейском дворце в Париже.

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Последняя совместная встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина.

После этого общения "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.