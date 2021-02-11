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четверг, 11 февраля 2021 15:40

Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
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Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с воинами.
Фото: Офис президента
Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с воинами.
Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с воинами.
Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией на передовой и пообщаться с воинами.

Президент Владимир Зеленский 11 февраля прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Там должен ознакомиться с ситуацией на передовой. Вместе с Зеленским на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки" и глава ОП Андрей Ермак.

"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил", - сообщается на сайте главы государства.

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"Сегодня с нами на Донбасс приехали послы Германии, Франции, Канады, Великобритании, Швеции и временная поверенная в делах США в Украине, чтобы собственными глазами увидеть, что Украина выполняет все взятые на себя в переговорном процессе обязательства", - написал Ермак в Facebook.

Российско-украинская война продолжается с февраля 2014 года. Тогда РФ оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского было прекращение войны.

Утром 11 февраля на направлении Горловка российским снайпером был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Воина пытались спасти, однако он умер в ходе эвакуации.

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Дата
11
февраля

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