Зеленский с Макроном и Байденом договорились ужесточить санкции против России

Зеленский побеседовал с Макроном и Байденом. Фото: ОП

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому после разговора с Джо Байденом.

Макрон и Байден договорились ужесточить уже принятые против России санкции, поддержать Украину и совместно принять все необходимые инициативы для прекращения боевых действий, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон выразил Зеленскому свою полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский Союз решил предоставить Украине на Версальском саммите.

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Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной, а также заявили о дальнейшей координации своих действий в ближайшие дни.

Послы Европейского Союза могут согласовать новый пакет санкций в отношении Российской Федерации. Санкции будут включать в себя увеличение листинга, запрет на экспорт предметов роскоши и новые инвестиции ЕС в российский энергетический сектор, а также запрет на импорт стали и железа.