Зеленский съездил на передовую

Президент Владимир Зеленский в среду посетил украинских воинов на передовой.
"Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира.
Вижу в наших бойцах полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - написал Зеленский в Twitter.
Во время поездки в Донецкую область президент посетил передний край обороны, где в последнее время происходят враждебные обстрелы.
"Мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - она значительно снизилась за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава Богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы" - сказал Зеленский.
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"Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят", - добавил президент.
Зеленский отметил, что государственные служащие и депутаты должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственных шагов.
"Посещение наших защитников - всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - сказал глава государства.
Зеленский вручил бойцам государственные награды и ценные подарки, пообедал в солдатской столовой.
8 июня в районе проведения операции Объединенных сил российские вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
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