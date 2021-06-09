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среда, 09 июня 2021 09:29

Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Украинцы ответили

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Оккупанты накрыли позиции ВСУ с гранатометов. Украинцы ответили
На обстрел противника украинские защитники открыли ответный огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

8 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Боевых потерь среди наших воинов нет, сообщили в штабе ООС.

"Неподалеку Авдеевки враг дважды обстрелял позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новгородского украинских защитников дважды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Новотошковского российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Возле Светлодарска противник бил из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники открывали ответный огонь.

Утром 9 июня в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

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Советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина ежемесячно предлагает РФ провести обмен заключенными. Российская же делегация на переговорах ТКГ, в отличие от украинцев, никогда не поднимает вопрос об освобождении или обмене своих граждан.

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