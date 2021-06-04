Умер боец, получивший ранение в 2015-м

За жизнь Романа Кубышкина боролись с 2015 года. Фото: "Цензор"

4 июня, в городе Дубно Ровенской области простились с бойцом "Правого сектора" Романом Кубышкиным.

Он умер вечером 2 июня во Ровенском областном госпитале ветеранов войны. Мужчина получил сверхтяжелое ранение 22 февраля 2015 года в районе поселка Пески Донецкой области во время артиллерийского обстрела украинских позиций, говорится на официальном сайте Дубенского городского совета.

В тот день в блиндаж попали два снаряда. Двое бойцов погибли на месте, пятеро получили ранения.

Кубышкина сначала считали погибшим. Ему снесло часть черепа и не было части головного мозга. Позже выяснилось, что ему спасли жизнь щепки, которые смешались с песком и мелким камнем. Они забили рану и остановив кровотечение.

Шесть лет военный находился в тяжелом состоянии, за его жизнь боролись врачи.

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У мужчины остались мать, жена и сын.

Шестеро бойцов Вооруженных сил Украины погибло на Донбассе в мае 2021 года. Без открытия огня не прошли ни одни сутки. Среди погибших - офицер, заместитель командира батальона. Самому младшему погибшему - 23 года, самому старшему - 42. Двое бойцов, которые получили ранения в апреле, умерли в госпиталях.