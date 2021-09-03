Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото

Фото: Владимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский на этой неделе посещал США, где кроме официальных встреч, попал в камеры журналистов во время утренней пробежки. Первая леди Елена Зеленская чаевничала с "сильными женщинами" и попала на обложку глянца.

Чем на этой неделе запомнилась президентская семья – в материале Gazeta.ua.

Главным событием недели для Зеленского стал визит в США и встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Говорили более 2 ч.

С президентом поехала Елена Зеленская. В делегации также были министр цифровой трансформации Михайлов Федоров, председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Тимофей Милованов, министр экономики Алексей Любченко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, министр обороны Андрей Таран, председатель Офиса президента Андрей Ермак, министр энергетики Герман Галущенко. Президентских супругов сопровождала посол в США Оксана Маркарова. Провели встречу о развитии украинской экономики с американскими инвесторами.

Делегация остановилась в пятизвездочном отеле Hay-Adams, через дорогу от Белого дома. Во время визита Зеленский успел выйти на пробежку по Вашингтону. Занимались спортом с ним Ермак и охранники.

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В пятницу президент выступал в Стэнфордском университете. Выложил фото, где стоит за трибуной и улыбается. Рядом с ним на фото смеется Майкл Мак-Фол, директор Института международных исследований Фримена-Споли университета. Зеленский встретился с генеральным директором американской корпорации Apple Тимом Куком.

Зеленская встречалась с влиятельными женщинами в США. Обсуждали вопросы миссии первой леди, какие существует в мире, изменения в жизни граждан. Зеленская рассказала об основных направлениях своей деятельности – равные права женщин и мужчин, реформу питания в школах, развитие безбарьерной Украины и культурную дипломатию. Собрались за чаепитием с пирожными и фруктами.

С мужем в США Зеленская открыла аудиогид в имении президента США Джорджа Вашингтона – усадьбе Маунт-Вернон. Он стал 31-м, открытием которого занималась первая леди. Также открыли в Вашингтоне Украинский дом.

На этой неделе первая леди также оказалась на обложке журнале "Elle". В юбилейном номере вышло ее интервью.

31 августа президент Владимир Зеленский посетил Пентагон в рамках рабочего визита в США. В Вашингтоне 1 сентября состоялась встреча украинского и американского президентов. Стороны подписали более 20 документов, в частности заявление о стратегическом партнерстве. США объявили, что выделят Украина дополнительные $12 800 000 на борьбу с пандемией коронавируса. В поддержку программ, связанных с демократией и правами человека в Украине, в этом году выделят $463 млн. Зеленский передал Байдену список пленных, находящихся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве. Их почти 450 человек.