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вторник, 14 декабря 2021 12:34

Зеленский: Россия оккупировала территории Украины и не хочет признавать себя стороной войны

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Зеленский: Россия оккупировала территории Украины и не хочет признавать себя стороной войны
"А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и российские члены правительства", - отметил Зеленский. Фото: Reuters

Россия, которая восьмой год ведет агрессию против Украины, не хочет признавать себя стороной войны.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Хватит и одного небольшого абзаца, чтобы пересказать ответы России, потому что все они сводятся к неготовности признать себя стороной этой войны.

Ее роль за переговорным столом – настаивать на том, что нужно говорить с сепаратистами на Донбассе. А кто эти сепаратисты? На оккупированной территории всем руководят российские офицеры и российские члены правительства", - заявил Зеленский.

Российский оккупант не пускает к украинским пленным миссию Красного Креста, сказал президент.

"Коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и к государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам относительно мира на востоке Украины.

В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в "Нормандском формате" в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, - это договоренность о пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту", - сказал Зеленский.

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Что касается заявлений со стороны РФ о требованиях невступления Украины в НАТО, то Зеленский отметил:

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Странно слышать от российской стороны просьбы о каких-то гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной".

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда", - сказал президент.

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.

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Дата
14
декабря

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