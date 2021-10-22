Зеленский: РФ ведет газовую агрессию

Россия хочет заставить Европу запустить "Северный поток - 2" без соблюдения европейских правил, сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Россия организовала газовый кризис в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии французскому информационному агентству AFP, сообщает "Європейська правда"

"Это настоящая газовая агрессия против Евросоюза", - сказал Зеленский, заявив, что существует "беспрецедентная необходимость в совместных усилиях".

"Я надеюсь, что страны ЕС осознают беспрецедентную необходимость совместных усилий. Что уважение европейских ценностей и правил - единственный способ сохранить европейскую энергетическую независимость. И здесь Украине есть что предложить", - сказал глава государства.

Россия, отказываясь увеличивать поставки, поддерживает дефицит и рост цен на газ, чтобы добиться введения в эксплуатацию нового газопровода "Северный поток-2", соединяющего Германию с РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток" 2 - стратегическая ошибка: Дуда призвал НАТО отреагировать на энергетический вызов

"Россия хочет заставить Европу запустить "Северный поток - 2" без соблюдения европейских правил", - сказав Зеленский, предлагая немедленно увеличить поставки газа через украинскую ГТС.

"Мощности по прокачке газа через Украину достаточно не только для нормализации ситуации, но и для защиты Европы от тарифного шока в ближайшие годы", - отметил президент.

Зеленский предложил "выгодные условия хранения" в украинской подземной инфраструктуре, а также "скидку" на транзит.

До конца года Украина может гарантировать транзит 19 млрд куб. м газа.

"Предложение Украины прозрачное и эффективное. Если Россия будет поставлять больше газа, Украина будет гарантировать его транзит в Европу", - сказал Зеленский.

По его словам, Газпром в настоящее время поставляет по украинской сети 85 млн куб. м газа в сутки, тогда как два года назад - 300 млн. куб. м.

В октябре глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о подаче заявки на участие в сертификации оператора "Северный поток-2". Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован. "Северный поток-2" - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море, длиной 1234 км. В декабре 2019-го строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их возобновили в конце 2020 года. В сентябре текущего года строительство трубопровода полностью завершили.