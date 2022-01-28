Зеленский резко отреагировал на учения РФ на границе с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями иностранных СМИ. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на проведение военных учений Российской Федерации на границе с нашей страной.

Назвал поведение агрессора рискованным и опасным, о чем сказал на встрече с представителями иностранных средств массовой информации, сообщает Gazeta.ua.

"Если Россия заявляет, что она за минские переговоры и не собирается нападать на Украину, то она может хотя бы показывать шаги, подтверждающие эти слова. Зачем такое количество военных, зачем проводить так часто учения", - заявил Зеленский.

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Президент упрекнул Российскую Федерацию в проведении военных учений на границе с нашей страной. Это не сопоставимо с заявлениями Кремля о том, что Россия якобы не намерена нападать на Украину.

"Это риски, может быть провокация. Даже если ты не собираешься (нападать - Gazeta.ua), для чего ты это делаешь? Запугивать? Что это за мазохизм? Что, кто-то боится? Мы не боимся?", - добавил Зеленский.

Совместные военные учения "Союзная решительность" России и Беларуси будут продолжаться с 10 по 20 февраля. К ним планируется привлечь ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ, сообщали российские СМИ. Также крупные военные учения начал 26 января Черноморский флот России. На них вышли несколько корабельных групп, всего более 20 кораблей.