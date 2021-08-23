Зеленский раздал награды на Крымском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды участникам саммита Крымской платформы.

Орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: президент Польши Анджей Дуда, президент Венгрии Янош Адер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Егилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Финляндии Саули Ниинистьо, президент Словении Борут Пахор, президент Молдовы Мая Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает пресс служба главы государства.

Орденом Ярослава Мудрого II степени отмечен премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, президент Национального совета парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, премьер-министр Румынии Флорин-Василе Кицу, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович награждены орденом "За заслуги "I степени.

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Делегаты учредительного саммита "Крымской платформы" приняли совместную декларацию.

В документе участники саммита подтвердили свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией.

Временная оккупация Российской Федерацией Автономной республики Крым началась 20 февраля 2014, и продолжается уже 2741 день.